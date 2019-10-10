«Санкт-Петербург абсолютно готов»: Чеферин о финале ЛЧ-2021 в России, новом клубном турнире и векторе развития УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил провести финал Лиги чемпионов в 2021 году в Санкт-Петербурге, так как в городе превосходная инфраструктура, а для болельщиков это будет интересная поездка. Об этом в интервью RT заявил глава УЕФА Александер Чеферин. Он отметил, что организация приложит все усилия, чтобы успешно провести чемпионат Европы 2020 года одновременно в 12 странах, а также рассказал, зачем создаётся третий клубный континентальный турнир — Лига конференций.

— Наше интервью проходит в Нижнем Новгороде — одном из 11 российских городов, принимавших чемпионат мира по футболу 2018 года. Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах, но целого континента, и для вас он станет первым в качестве главы УЕФА. Насколько сложно будет провести турнир в таком количестве городов одновременно?

— Хотя турнир и будет интересным, как любопытна и сама идея отметить 60-ю годовщину континентального первенства, проводить его будет очень непросто, уж поверьте: разные страны, разные законы, разная валюта. Это тяжёлая работа для нашего коллектива, но мы надеемся, что этот Евро запомнится надолго.

— Предположим, сборная одной из стран — хозяек чемпионата, например Азербайджана, не сможет пройти квалификационный этап...

— На этот счёт ничего сказать не могу.

— Конечно, в футболе бывают чудеса, но, если принимающая страна не пройдёт квалификационный этап, насколько усложнится работа организаторов с точки зрения логистики?

— Для логистики дополнительных проблем особо не возникнет. Проблема в том, что, когда команда принимающей страны не проходит квалификацию, страдает атмосфера соревнования. Но нужно отметить, что во время чемпионата Европы посетить стадионы смогут 3 млн человек. Уже к июлю мы получили 19 млн заявок на билеты. Несомненно, всё будет распродано. Конечно, я бы хотел, чтобы квалификацию прошли как можно больше принимающих стран, но повлиять на это невозможно.

— Разумеется, всё будет решаться на футбольном поле. В четверг подопечные Станислава Черчесова в «Лужниках» примут сборную Шотландии и в случае победы на 99% обеспечат себе участие в финальной части турнира. В России тоже пройдут матчи Евро — в Санкт-Петербурге. Как вы оцениваете готовность города к чемпионату?

— Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира. Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает.

— Если подумать, петербургский стадион уникален, потому что на нём уже проводился и Кубок конфедераций, и чемпионат мира, а в скором времени пройдут матчи Евро и финал Лиги чемпионов. Почему вы выбрали именно эту арену?

— Прежде всего, федерация должна подать заявку на один стадион, и Россия выдвинула Санкт-Петербург, но позже мы решили провести там ещё и финал Лиги чемпионов, потому что это будет отличный опыт. Мы понимаем, что он должен проходить в разных странах Европы, но в то же время необходимо место с превосходной инфраструктурой. И чтобы для болельщиков это была интересная поездка.

— Вы стоите во главе очень крупной и значимой для футбольного мира организации. С какими трудностями вы сталкиваетесь?

— Работа у меня сложная, но в то же время очень интересная. Трудности и проблемы каждый день возникают самые разные, но мы с ними справляемся, благодаря силе футбола. Многие не знают, но УЕФА не входит в ФИФА. Наша организация совершенно независима, и её доходы в три-четыре раза превышают доходы ФИФА, МОК и других. Это мировые масштабы. Финал Лиги чемпионов — вне всякого сомнения, крупнейшее спортивное событие в мире. Конечно, сложности есть. Но, когда я устаю или проблем слишком много, я вспоминаю, что другие сами заплатили бы за то, чтобы делать мою работу. Так что нужно не жаловаться, а работать — что я и делаю.

— Вы сказали, что финал Лиги чемпионов — крупнейшее событие в мире спорта. Но УЕФА не стесняется рушить стереотипы и запускать новые турниры. И это касается не только Лиги наций, но ещё и третьего еврокубка среди клубов. Это часть вашей стратегии как главы УЕФА: дать больше возможностей небольшим клубам?

— Самое главное и самое сложное для нас — это баланс в конкуренции. То, что одни клубы настолько богаты, а другие становятся всё беднее, — в долгосрочной перспективе для футбола большая проблема. Небольшим странам... Хотя и большим, как например, Россия, нужно проводить больше международных матчей. Ведь они позволяют получать гораздо бо́льшие доходы, сотрудничать с более крупными спонсорами, что даёт возможность вкладывать больше средств в молодёжный футбол и в развитие спорта.

Полагаю, этот турнир получится очень интересным. Он будет называться Лига конференций Европы. Для чего он нужен? Концепция в том, чтобы задействовать больше регионов, команды из которых затем смогут подняться и заявить о себе. Я считаю, что для небольших или, скажем, средних команд, это будет очень сложно, но крайне интересно.

— То есть у меньших команд, скажем, из России, Румынии, Болгарии или Греции наконец-то будет шанс на какой-то стадии встретиться с мюнхенской «Баварией», мадридским «Реалом» или «Ювентусом»...

— Нет, это полноценный третий еврокубок, от начала до самого финала. Такое возможно, только если «Бавария» окажется в третьем еврокубке. Но результаты, которые команды будут показывать как в этом турнире, так и в Лиге Европы, могут позволить им подниматься выше и выше.

— Это нечто совершенно уникальное для футбольного мира. Раньше проводился кубок Интертото, и успешным его нельзя было назвать. Но вы всё равно считаете, что новый турнир будет удачен?

— Да, он будет отличным. На начальном этапе, конечно, финансировать его придётся из средств Лиги чемпионов, но затем перед нами откроются безграничные возможности для сотрудничества с локальными спонсорами. Матчи между локальными командами могут быть гораздо интереснее, чем противостояние уровня «Баварии» и «Барселоны», если это международный матч, который проводится в регионе. Так что я настроен довольно оптимистично.

— Я только что вернулся из Екатеринбурга. И местные жители очень хотят, увидеть матчи еврокубков. Они говорят, что это могло бы всерьёз изменить клуб и город! Энтузиазма много. Вы возглавили УЕФА совсем недавно, в 2016-м. Но когда вы росли, чем был футбол для вас? Я знаю, что вы не то чтобы «футбольный» человек в привычном понимании, но какие у вас были интересы: кто производил на вас наибольшее впечатление, кто был вашим любимым игроком?

— Футбол был моей страстью, пожалуй, с 1974 года. Первый чемпионат мира, который я помню, проходил в Аргентине в 1978-м. За футболом мы следили. В Югославии в то время мы вообще следили за любым спортом, и тренировки проводили в любом виде спорта. Вы в силу возраста, наверное, не помните, но в Советском Союзе, думаю, была схожая ситуация. Мы хорошо себя проявляли в любом виде спорта. Но футбол всегда был чем-то особенным. Я всегда говорю: «Если лёгкая атлетика королева спорта, то футбол, безусловно, король».

— И сейчас вы руководите значительной частью этого «королевского спорта»...

— Стараюсь.

— А когда и как вы поняли, что хотите этим заниматься?

— Всё произошло очень быстро. Поначалу я даже не думал, что стану президентом словенской футбольной федерации. Там был кризис и понадобился юрист, независимый человек. А пять лет спустя точно то же произошло в мире футбола: половину футбольных администраторов арестовали, скандал была громкий, и коллеги из разных федераций Европы обратились ко мне с просьбой прийти и возглавить УЕФА.

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Я всегда рассказываю забавную историю, которую слышал от словенского посла. Дипломаты в Германии делали ставки, у кого из словенцев шансы на победу выше. Баллотировались одновременно кандидат в генсекретари ООН Данило Тюрк; жена Дональда Трампа, которая могла стать первой леди США; и я — в президенты УЕФА. Итоги ставок: в ООН у словенца шансы на победу 50%, у Мелании — 20%, а у меня шансов никаких. А получилось, что я победил, она стала первой леди без выборов, а кандидат в генсекретари проиграл.

Всё произошло так быстро, и с тех пор я о будущем уже не переживаю, потому что жизнь преподносит интересные варианты.

— Вы, можно так сказать, выровняли лодку?

— Думаю, да. Знаете, то, что в этом году в Риме на вторых выборах у меня была стопроцентная поддержка, о многом говорит. Ведь таких людей не заставишь тебя поддерживать, если они этого не хотят. Так что сейчас лодка идёт ровно, но никогда не знаешь. Чем дальше идёшь, тем сильнее ветер.

— Вы выровняли лодку, но каким вы видите будущее УЕФА? Учитывая новые турниры и появление новых технологий, чего нам как болельщикам ждать в будущем?

— Нам важно оцифроваться и принять, что наши дети — совсем не такие, как мы. Они уже по два часа телевизор не смотрят. Нужно изучить цифровой подход, разобраться, как делать какие-то акценты. Нужно как-то обеспечить конкурентный баланс, поскольку иначе одни профессиональные клубы будут невероятно богаты, а другие окажутся на грани выживания. Так что вызовов перед нами много, но я уверен, что футбольное будущее УЕФА — светлое. Конечно, постоянно поддерживать одни и те же темпы роста невозможно, но перспективы хорошие.