Глава оргкомитета Евро-2020 Сорокин: на примере ЧМ все поняли, что сложностей с въездом в Россию нет

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин считает, что у иностранных гостей не возникнет проблем с посещением матчей турнира в России.

«На Евро-2020 не будет никаких проблем с приездом в страну: мы вновь предложим безвизовый въезд с использованием идентификации болельщика. На примере чемпионата мира все поняли, что никаких трудностей въезда ни в Россию, ни в отдельные города у иностранцев нет. Пункты пропуска полностью готовы, транспортная система обеспечивает любые потоки. Мы с радостью примем всех болельщиков и организационно к этому готовы», — сказал Сорокин в интервью порталу welcome2020.ru.

Также глава оргкомитета добавил, что на матчах чемпионата Европы по футболу — 2020 будет продаваться пиво.

Ранее сообщалось, что Минфин поддержит закон о продаже пива на стадионах.