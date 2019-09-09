Глава оргкомитета Евро-2020 Сорокин: на примере ЧМ все поняли, что сложностей с въездом в Россию нет

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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин считает, что у иностранных гостей не возникнет проблем с посещением матчей турнира в России.
Глава оргкомитета Евро-2020 Сорокин: на примере ЧМ все поняли, что сложностей с въездом в Россию нет
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«На Евро-2020 не будет никаких проблем с приездом в страну: мы вновь предложим безвизовый въезд с использованием идентификации болельщика. На примере чемпионата мира все поняли, что никаких трудностей въезда ни в Россию, ни в отдельные города у иностранцев нет. Пункты пропуска полностью готовы, транспортная система обеспечивает любые потоки. Мы с радостью примем всех болельщиков и организационно к этому готовы», — сказал Сорокин в интервью порталу welcome2020.ru.

Также глава оргкомитета добавил, что на матчах чемпионата Европы по футболу — 2020 будет продаваться пиво.

Ранее сообщалось, что Минфин поддержит закон о продаже пива на стадионах.

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