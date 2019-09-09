СМИ: Минфин поддержит закон о продаже пива на стадионах

Министерство финансов России положительно относится к продаже пива на стадионах во время проведения спортивных мероприятий.

«Спортивные мероприятия, проводившиеся в России за последние годы, показали: продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к отрицательным последствиям в части безопасности зрителей», — приводят «Известия» отрывок из документа.

В настоящее время в России действует запрет на продажу пива на стадионах. Он был временно отменён летом 2018 года, когда в стране проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Ранее тренер сборной Казахстана заявил, что у России на каждой позиции очень сильные футболисты.