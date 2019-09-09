Тренер сборной Казахстана: у России на каждой позиции очень сильные футболисты

Накануне отборочного матча к чемпионату Европы по футболу 2020 года со сборной России главный тренер команды Казахстана Михал Билек отдал должное силе соперника.

«У сборной России хорошие игроки. Эта команда является фаворитом группы вместе с Бельгией. У России на каждой позиции очень сильные футболисты, в том числе и на скамейке, из числа тех, кто нечасто выходит на поле. Не хочу заниматься подобными сравнениями, понятно, что уровень игроков соперника выше», — сказал Билек на пресс-конференции.

Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде. Начало встречи — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, как сборная России готовится к матчу с Казахстаном.