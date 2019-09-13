Розенбаум объяснил значимость проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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Музыкант Александр Розенбаум рассказал, чем, по его мнению, важно проведение в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Розенбаум объяснил значимость проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Ленинграду очень много принесло всё международное, что происходит в городе, то, чего не было до Путина», — приводит слова певца официальный сайт Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

При этом он считает, что это касается не только больших спортивных событий, но и различных праздников.

«Чем больше город становится центром притяжения в той или иной области общественной жизни, бизнеса, творчества или спорта, тем больше он получает дивидендов и радостей», — сказал Розенбаум.

Финальная стадия Евро-2020 пройдёт в 12 городах Европы, одним из которых и является Санкт-Петербург. В нём пройдут три матча группового этапа, а также встреча четвертьфинала турнира.

Ранее член совета ФИФА и генеральный директор российской части оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы 2020 года Алексей Сорокин заявил, что УЕФА не имеет глобальных замечаний к подготовке Санкт-Петербурга к турниру.

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