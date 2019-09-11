Сорокин заявил, что УЕФА не имеет глобальных замечаний к подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020

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Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор российской части оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал о ходе подготовки Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020.
Сорокин заявил, что УЕФА не имеет глобальных замечаний к подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020
  • РИА Новости

«Визит представителей УЕФА проходит содержательно, конструктивно и очень по-деловому. Вчера мы получили достаточно высокую оценку во время пресс-подхода со стороны руководителей делегации УЕФА. Мы с оптимизмом смотрим вперёд. Комментарии с их стороны в основном носят технический характер, глобальных замечаний нет», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Евро-2020 пройдёт в 12 странах. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее Сорокин заявил, что у гостей Евро-2020 не возникнет проблем с посещением матчей турнира в России.

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