Чеферин заявил, что УЕФА вряд ли в будущем будет проводить чемпионаты Европы в формате Евро-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация Евро-2020 является серьёзным вызовом.

«Для нас большой вызов — организовывать турнир, подобный Евро-2020. Есть страны с визовым режимом и без него, страны Европейского союза, возможный брексит. Не думаю, что мы должны организовывать турниры в таком формате. С символической точки зрения это хорошо — матчи на севере, юге, западе и востоке Европы в честь 60-летия турнира. Но делать это постоянно — слишком большой вызов», — заявил Чеферин на пресс-конференции.

Евро-2020 пройдёт в 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Глазго, Амстердаме и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года.