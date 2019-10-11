Комличенко дебютировал за сборную России по футболу в матче отбора Евро-2020 с Шотландией
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24-летний форвард вышел на поле на 87-й минуте, заменив Артёма Дзюбу.
Комличенко вызывался в сборную России в предыдущее международное окно, но в сентябрьских поединках команды с Шотландией и Казахстаном на поле не появлялся.
На данный момент Николай является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, отличившись восемью забитыми мячами в восьми встречах.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.