Комличенко дебютировал за сборную России по футболу в матче отбора Евро-2020 с Шотландией

Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко дебютировал за национальную сборную России в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, в котором подопечные Станислава Черчесова одержали разгромную победу со счётом 4:0.

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24-летний форвард вышел на поле на 87-й минуте, заменив Артёма Дзюбу. Комличенко вызывался в сборную России в предыдущее международное окно, но в сентябрьских поединках команды с Шотландией и Казахстаном на поле не появлялся. На данный момент Николай является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, отличившись восемью забитыми мячами в восьми встречах. Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.