Тренер сборной Шотландии по футболу назвал Россию хорошим и сильным соперником

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Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк прокомментировал игру команды в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией, который завершился поражением британцев со счётом 0:4.
Тренер сборной Шотландии по футболу назвал Россию хорошим и сильным соперником
  • © Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Первый гол, необязательный, мы пропустили после углового. И игра просто ускользнула от нас, рассыпалась. Футболисты потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По мнению Кларка, прервать серию из четырёх поражений подряд в официальных матчах с суммарным счётом 1:13 сборной Шотландии должны помочь тяжёлая работа и несколько изменений в составе.

«Важно понимать, что соперники, против которых мы играли — Бельгия, Россия — очень хорошие и сильные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.

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