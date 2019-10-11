Тренер сборной Шотландии по футболу назвал Россию хорошим и сильным соперником

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк прокомментировал игру команды в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Россией, который завершился поражением британцев со счётом 0:4.

«Первый гол, необязательный, мы пропустили после углового. И игра просто ускользнула от нас, рассыпалась. Футболисты потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По мнению Кларка, прервать серию из четырёх поражений подряд в официальных матчах с суммарным счётом 1:13 сборной Шотландии должны помочь тяжёлая работа и несколько изменений в составе.

«Важно понимать, что соперники, против которых мы играли — Бельгия, Россия — очень хорошие и сильные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.