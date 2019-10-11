Тренер сборной Шотландии по футболу назвал Россию хорошим и сильным соперником
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«Первый гол, необязательный, мы пропустили после углового. И игра просто ускользнула от нас, рассыпалась. Футболисты потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По мнению Кларка, прервать серию из четырёх поражений подряд в официальных матчах с суммарным счётом 1:13 сборной Шотландии должны помочь тяжёлая работа и несколько изменений в составе.
«Важно понимать, что соперники, против которых мы играли — Бельгия, Россия — очень хорошие и сильные», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.