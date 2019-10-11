Кудряшов не считает отбор Евро-2020 простым для сборной России по футболу

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов выразил мнение, что, несмотря на действующую шестиматчевую победную серию, отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года нельзя называть простым для подопечных Станислава Черчесова.

«Мне кажется всё дело в том, что мы детально разбираем каждого соперника и тренерский штаб очень ясно и точно доносит до нас всё о наших оппонентах. Лучшая ли это сборная? Сравнивать — это не моё дело, моё дело — выходить и играть», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Также Кудряшов поблагодарил болельщиков, пришедших поддержать сборную России во время поединка с Шотландией, который состоялся на московском стадионе «Лужники».

«Было очень приятно, что в такую погоду пришли 80 тысяч болельщиков, чтобы поддержать нас. Мы ощущали эту поддержку и нам хотелось порадовать их», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.