Пресс-конференция тренеров после футбольного матча Россия — Шотландия

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RT
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов участвует в пресс-конференции после матча отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией. RT ведёт прямую трансляцию.

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