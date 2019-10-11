Пресс-конференция тренеров после футбольного матча Россия — Шотландия

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов участвует в пресс-конференции после матча отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией. RT ведёт прямую трансляцию.