Победа Нидерландов в концовке, девять мячей Бельгии и хет-трик Левандовски: обзор матчей квалификации Евро-2020

Сборная Нидерландов вырвала победу над Северной Ирландией в концовке домашнего матча. Бельгия отправила девять мячей в ворота Сан-Марино и квалифицировалась в финальный этап. А хет-трик Роберта Левандовски помог Польше разгромить Латвию на выезде. RT рассказывает о главных событиях отборочного турнира Евро-2020.

Характер «оранжевых»

Главная сенсация игрового дня едва не произошла в Роттердаме. Сборная Нидерландов была очень близка к тому, чтобы проиграть дома Северной Ирландии, но проявила характер в концовке. Боевитые гости приехали к фавориту в первую очередь обороняться и большую часть встречи успешно выполняли задачу.

Мало того, за 15 минут до финального свистка редкая вылазка ирландцев завершилась голом. Хозяева не сумели выбить мяч из собственной штрафной и подарили его сопернику. В результате мгновенно последовала подача во вратарскую, и вышедший на замену за девять минут до того Джош Мадженнис выиграл у защитника борьбу в воздухе и отправил снаряд в сетку.

Но «оранжевых» спас лидер команды Мемфис Депай. Он быстро сравнял счёт, а в добавленное время поставил точку в противостоянии. Победный же мяч записал на свой счёт Люк Де Йонг. Теперь в группе С Германия, Нидерланды и Северная Ирландия имеют в активе по 12 очков, но у последних на одну игру больше.

Девять мячей Бельгии

Тем временем первой командой, гарантировавшей себе путёвку в финальную стадию Евро-2020, стала сборная Бельгии. «Красные дьяволы» дома ожидаемо не оставили шансов Сан-Марино. В ворота санмаринцев влетело девять безответных мячей. Дубль оформил Ромелу Лукаку, в активе которого теперь значатся 49 голов в футболке сборной.

Вслед за Бельгией могла проследовать на крупный турнир и Россия, если бы Казахстан сыграл вничью с Кипром. Причём за шесть минут до финального свистка на табло стадиона в Нур-Султане горели две «единицы», но в концовке гостям неожиданно удалось вырвать волевую победу благодаря точному удару Николаса Иоанну. Теперь подопечным Станислава Черчесова для того, чтобы решить задачу, достаточно в следующем матче сыграть с Кипром хотя бы вничью.

День Левандовски в Риге

А, пожалуй, главным героем игрового дня стал Роберт Левандовски. Форварду «Баварии» удалось оформить хет-трик в матче с Латвией и тем самым существенно приблизить сборную Польши к выходу на Евро-2020. Притом дважды нападающий отличился уже к 14-й минуте, после чего интрига относительно результата встречи исчезла. А незадолго до финального свистка Роберту удалось отправить в ворота прибалтов и третий мяч.

Теперь в активе Левандовски, который давно является рекордсменом своей сборной по количеству голов, значится уже 59 мячей в футболке национальной команды. Да и старт сезона получается для форварда невероятно удачным. В 14 матчах во всех турнирах он отличился уже 18 раз.

Отрадно, что непосредственное участие в разгроме прибалтов приняли два футболиста московского «Локомотива» — Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус. Оба попали в стартовый состав. Гжегож отыграл весь матч, а Рыбуса заменили незадолго до финального свистка.

Десятый гол Захави

Однако лучшим бомбардиром отборочного цикла в настоящий момент является не Левандовски и даже не Артём Дзюба, а нападающий сборной Израиля Эран Захави. В важнейшем для своей команды выездном матче с Австрией форвард китайского «Гуанчжоу» забил уже десятый мяч в квалификации.

Причём гол Захави получился очень красивым. Он получил передачу неподалёку от чужой штрафной и, обманув защитника, пробил точно в ближний угол с рикошетом от штанги. Вратарь в данной ситуации был бессилен.

К сожалению для гостей, этот гол не помог Израилю набрать ни одного очка. Незадолго до перерыва Валентино Лацаро счёт сравнял, а во втором тайме точные удары Мартина Хинтереггера и Марселя Забитцера принесли хозяевам волевую победу и сильно осложнили сопернику положение.

Разгром от Хорватии

Наконец, ещё один разгром был зафиксирован в Сплите, где хорваты неожиданно легко сломили сопротивление Венгрии. Гости ещё в первом тайме умудрились пропустить трижды и фактически «сложили оружие». В составе хозяев же дубль оформил нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович, который проводил лишь шестой матч за сборную.

Вдобавок Иван Перишич уже во втором тайме не реализовал пенальти, а венгры остались в меньшинстве после удаления Ласло Кляйнхайслера. Болельщики ЦСКА же наверняка остались довольны выходом на замену Николы Влашича незадолго до финального свистка.