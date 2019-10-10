Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Сан-Марино и завоевать путёвку на Евро-2020

Сборная Бельгии одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев поля.

В составе сборной Бельгии дубль оформил Ромелу Лукаку, ещё по одному мячу в активе Насера Шадли, Юри Тилеманса, Кристиана Бентеке, Тоби Алдервейрелда и Тимоти Кастаня. Авторами автоголов стали Кристиан Бролли и Андреа Грандони.

Таким образом, сборная Бельгии, выигравшая семь из семи матчей в группе I и набравшая 21 очко, гарантировала себе путёвку на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Нидерланды вырвали победу у Северной Ирландии в отборе на Евро-2020, дважды забив в компенсированное время.