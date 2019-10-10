Нидерланды вырвали победу у Северной Ирландии в отборе на Евро-2020, дважды забив в компенсированное время

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Сборная Нидерландов одержала волевую победу над национальной командой Северной Ирландии в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Нидерланды вырвали победу у Северной Ирландии в отборе на Евро-2020, дважды забив в компенсированное время
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Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Северная Ирландия забила первой. На 75-й минуте отличился Джош Мадженнис.

Голландцы восстановили паритет на 80-й минуте благодаря голу Мемфиса Депая. Уже в компенсированное время победу Нидерландам принесли голы Люка де Йонга и Депая, оформившего дубль.

Ранее сообщалось, что дубль Артёма Дзюбы помог сборной России разгромить Шотландию в квалификации на Евро-2020.

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