Нидерланды вырвали победу у Северной Ирландии в отборе на Евро-2020, дважды забив в компенсированное время
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Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Северная Ирландия забила первой. На 75-й минуте отличился Джош Мадженнис.
Голландцы восстановили паритет на 80-й минуте благодаря голу Мемфиса Депая. Уже в компенсированное время победу Нидерландам принесли голы Люка де Йонга и Депая, оформившего дубль.
Ранее сообщалось, что дубль Артёма Дзюбы помог сборной России разгромить Шотландию в квалификации на Евро-2020.