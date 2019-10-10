Кипр победил Казахстан в матче квалификации Евро-2020

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Сборная Кипра одержала победу над национальной командой Казахстана в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Кипр победил Казахстан в матче квалификации Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Казахстан забил первым — на 34-й минуте отличился Темирлан Ерланов.

Победу Кипру принесли голы Пиероса Сотириу и Николаса Йоанну, забивших на 73-й и 84-й минутах.

Следующим соперником киприотов станет сборная России. Матч состоится 13 октября в Никосии, Казахстан же на своём поле примет Бельгию.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов высказался о борьбе в группе сборной России за выход на Евро-2020.

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