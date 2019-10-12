Гол Кинга с пенальти принёс сборной Норвегии ничью с командой Испании в отборочном матче ЧЕ-2020

Короткая ссылка
В матче квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020 сборные Норвегии и Испании сыграли вничью.

Встреча, проходившая на стадионе «Уллевол» в Осло, завершилась победой сборной Испании со счётом 1:1.

В составе сборной Испании отличился Сауль. У норвежской команды мяч забил Джошуа Кинг, реализовавший пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

Сборная Испании возглавляет отборочную группу F, имея 19 очков после семи матчей.

Ранее сообщалось, что Рамос превзошёл Касильяса по количеству матчей в составе сборной Испании. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить