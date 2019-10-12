Гол Кинга с пенальти принёс сборной Норвегии ничью с командой Испании в отборочном матче ЧЕ-2020
Встреча, проходившая на стадионе «Уллевол» в Осло, завершилась победой сборной Испании со счётом 1:1.
В составе сборной Испании отличился Сауль. У норвежской команды мяч забил Джошуа Кинг, реализовавший пенальти в компенсированное время ко второму тайму.
Сборная Испании возглавляет отборочную группу F, имея 19 очков после семи матчей.
Ранее сообщалось, что Рамос превзошёл Касильяса по количеству матчей в составе сборной Испании.