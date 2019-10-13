Один из лучших снайперов РПЛ, защитник «Зенита» и дриблер из «Спартака»: кому Черчесов может дать шанс в ближайших играх

Сборная России по футболу практически гарантировала себе путёвку в финальную стадию чемпионата Европы — 2020. Не исключено, что в последних матчах квалификационного турнира главный тренер Станислав Черчесов попробует в деле резервистов. Так, свой шанс выступить за национальную команду могут получить один из лучших бомбардиров сезона РПЛ Александр Соболев, латераль «Зенита» Вячеслав Караваев, вингер «Спартака» Зелимхан Бакаев, а также защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

Конкурент для Ионова и напарник для Джикии

За три матча до конца отборочного этапа сборная России практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020. Чтобы гарантировать как минимум второе место в группе, коллективу достаточно сыграть вничью с Кипром. В связи с этим не исключено, что в оставшихся матчах Станислав Черчесов может дать шанс некоторым резервистам. Вряд ли этого стоит ждать в играх с Кипром и Бельгией, но во встрече с Сан-Марино, которая с большой долей вероятности решать уже ничего не будет, тренерский штаб может пойти на эксперименты.

В настоящий момент в составе сборной есть сразу несколько футболистов, которых болельщики жаждут увидеть в деле. Во-первых, речь идёт о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве. Несмотря на то что красно-белые начали сезон неудачно и уже остались без Олега Кононова, сам футболист своей игрой оставляет самое приятное впечатление.

Зная, что Черчесов не любит сразу бросать новичков в бой, а даёт им время обжиться и привыкнуть к требованиям сборной, вряд ли стоит ожидать появления Зелимхана в старте, но игровое время он вполне может получить. В настоящий момент основным правым полузащитником национальной команды является Алексей Ионов, но плюсом Бакаева по сравнению с конкурентом является возраст. Зелимхан на семь лет младше и, безусловно, способен стать основным футболистом сборной на долгую перспективу.

Если Ионов пользуется доверием Черчесова, то другой футболист «Ростова», Дмитрий Чистяков, только получил вызов. Стремительный прогресс спортсмена поражает. Ещё полгода назад он играл в ФНЛ, а теперь борется за чемпионство и приглашается в сборную. И тренерский штаб вполне может попробовать неуступчивого высокого футболиста в деле, учитывая, что с центральными защитниками в России всегда были проблемы.

В настоящий момент на этой позиции в сборной не обсуждается место Георгия Джикии, а вот его партнёры вполне могут меняться. В прошлом году после чемпионата мира им был Роман Нойштедтер, а в этом — Андрей Семёнов. Но его позиции в коллективе не являются незыблемыми, да и «Ахмат», в отличие от «Ростова», демонстрирует неудачные результаты. Таким образом, Чистяков должен быть готов к выходу на поле.

Хороший выбор форвардов и шанс для Караваева

Попробовать в деле новых людей Черчесов может и на краях обороны. В первую очередь речь идёт о правом фланге. Место Марио Фернандеса в основе сомнениям не подлежит, но натурализованный бразилец вполне может получить отдых, ведь в ЦСКА ему приходится играть без замен и разрываться сразу на три фронта. Подменить его готов Вячеслав Караваев, который вернулся в Россию из Европы. Воспитанник армейцев на заре карьеры был вынужден покинуть родную команду, поскольку не имел шансов выиграть конкуренцию у Фернандеса. Теперь он попробует сделать это в сборной. На противоположном краю может выйти Сергей Петров, который стал очень важным элементом для «Краснодара», но пока абсолютно не востребован в сборной.

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Наконец, изменений в составе стоит ожидать в нападении, ведь своего шанса ждут лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко и один из лучших снайперов РПЛ текущего сезона Александр Соболев. Оба молоды и талантливы. А ведь в сборной ещё нет по разным причинам Фёдора Чалова и Фёдора Смолова. Кажется, такого богатого выбора классных нападающих в России не было давно.

Однако тот же Чалов, как объяснял Черчесов, не подходит коллективу по тактическим соображениям. Специалист строит всю игру в атаке через высокого «столба» Дзюбу, который берёт верх в большом количестве единоборств и выполняет скидки на партнёров. К тому же Артём и сам частенько смещается на фланги, чтобы освободить пространство товарищам по команде.

И в этом плане Соболев с Комличенко куда более схожи с Дзюбой. Оба высокие и фактурные, хорошо борются на «втором этаже». Так что Черчесову не придётся перестраивать под них игровую модель. При этом Николай свой шанс уже получил. Он дебютировал в сборной в матче с Шотландией — вышел на замену незадолго до окончания встречи.

В следующих поединках Комличенко могут предоставить куда больше игрового времени. А вот выход Соболева всё же малореален, поскольку для него этот вызов в сборную — первый. А Черчесов не раз отмечал, что даже минуту на поле в футболке национальной команды нужно заслужить. Станислав Саламович всегда даёт футболистам сначала привыкнуть к требованиям сборной. Тот же Комличенко впервые был вызван ещё в мае, но вышел на поле лишь через несколько месяцев.