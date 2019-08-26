Черчесов объяснил, чем Дзюба лучше Чалова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

«По молодёжной сборной мы всё неоднократно объясняли, но могу повторить: если мы планировали игрока себе, но есть матчи второй команды и там футболист будет полезнее, он отправляется не в нашу команду, а в ту, где необходим. Речь и о Фёдоре Чалове, и о многих других. Есть ребята, которые играют, проявляют себя. Но нужно учитывать и те вещи, о которых я сказал выше», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Наставник также объяснил, почему он на данном этапе больше доверяет Артёму Дзюбе.

«Дзюба — капитан команды и для нас лучше Чалова. Не вижу смысла это расшифровывать», — добавил специалист.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о составе национальной команды на матчи квалификации.