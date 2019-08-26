Газзаев высказался о составе сборной России по футболу на матчи отбора Евро-2020

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о составе национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

«Состав полностью оптимален, вызваны сильнейшие игроки, которые есть в распоряжении тренерского штаба», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Он отметил, что не все приглашённые игроки получали достаточный уровень практики в составе национальной сборной, но их вызов на предстоящие матчи не вызывает вопросов.

Тренировочный сбор начнётся 1 сентября в Новогорске.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.

Ранее сообщалось, что Николай Комличенко получил вызов в сборную России на матчи квалификации Евро-2020.