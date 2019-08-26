Газзаев высказался о составе сборной России по футболу на матчи отбора Евро-2020
- РИА Новости
«Состав полностью оптимален, вызваны сильнейшие игроки, которые есть в распоряжении тренерского штаба», — приводит слова Газзаева ТАСС.
Он отметил, что не все приглашённые игроки получали достаточный уровень практики в составе национальной сборной, но их вызов на предстоящие матчи не вызывает вопросов.
Тренировочный сбор начнётся 1 сентября в Новогорске.
Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.
Ранее сообщалось, что Николай Комличенко получил вызов в сборную России на матчи квалификации Евро-2020.