Комличенко получил вызов в сборную России на матчи квалификации Евро-2020

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Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
Комличенко получил вызов в сборную России на матчи квалификации Евро-2020
  • РИА Новости

В список из 26 футболистов вошли:

— голкиперы: Маринато Гилерме, Cослан Джанаев и  Андрей Лунёв;

— защитники: Максим Беляев, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Сергей Петров, Андрей Семёнов и Марио Фернандес;

— полузащитники: Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук,  Александр Головин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов и Денис Черышев;

— нападающие: Артём Дзюба, Николай Комличенко и Фёдор Смолов.

Тренировочный сбор начнётся 1 сентября в Новогорске.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.

Ранее Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не прекращает следить за игроками молодёжной сборной.

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