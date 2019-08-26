Комличенко получил вызов в сборную России на матчи квалификации Евро-2020
- РИА Новости
В список из 26 футболистов вошли:
— голкиперы: Маринато Гилерме, Cослан Джанаев и Андрей Лунёв;
— защитники: Максим Беляев, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Сергей Петров, Андрей Семёнов и Марио Фернандес;
— полузащитники: Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Александр Головин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов и Денис Черышев;
— нападающие: Артём Дзюба, Николай Комличенко и Фёдор Смолов.
Тренировочный сбор начнётся 1 сентября в Новогорске.
Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.
Ранее Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не прекращает следить за игроками молодёжной сборной.