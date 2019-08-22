Черчесов об игроках молодёжной сборной России: все находятся в поле нашего внимания

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не прекращает следить за игроками молодёжной сборной.
Черчесов об игроках молодёжной сборной России: все находятся в поле нашего внимания
  • РИА Новости

«Все находятся в поле нашего внимания. В то же самое время молодёжная сборная играет отборочные матчи, это уже не товарищеские встречи, поэтому нужно чётко расставить приоритеты, чтобы и одна, и вторая команды получили максимум», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Ближайшие матчи сборная России проведёт 2 и 9 сентября с Шотландией и Казахстаном соответственно, тогда как молодёжная команда 6 и 10 сентября сыграет с Сербией и Болгарией.

Ранее Фёдор Чалов заявил, что будет выкладываться на 110% в матчах за молодёжную сборную России.

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