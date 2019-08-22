Чалов заявил, что будет выкладываться на 110% в матчах за молодёжную сборную России
- РИА Новости
«Приму любое решение. Скажут ехать в молодёжку — с радостью поеду и буду выкладываться на 110%. У неё очень важные матчи — с Сербией, Болгарией. Вызовут в первую сборную — постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», — приводит слова Чалова «Чемпионат».
Матч Россия — Сербия состоится 6 сентября в Саранске, а игра с Болгарией пройдёт в Софии 10 сентября.
Ранее сообщалось, что Чалов получил вызов в молодёжную сборную России.