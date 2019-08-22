Чалов заявил, что будет выкладываться на 110% в матчах за молодёжную сборную России

Нападающий московского клуба ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свой вызов в состав молодёжной сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года с командами Сербии и Болгарии.

«Приму любое решение. Скажут ехать в молодёжку — с радостью поеду и буду выкладываться на 110%. У неё очень важные матчи — с Сербией, Болгарией. Вызовут в первую сборную — постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Матч Россия — Сербия состоится 6 сентября в Саранске, а игра с Болгарией пройдёт в Софии 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Чалов получил вызов в молодёжную сборную России.