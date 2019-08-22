Чалов получил вызов в молодёжную сборную России

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вызван в молодёжную сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2021 с Сербией и Болгарией.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Помимо лучшего бомбардира РПЛ по итогам прошлого сезона, вызов в национальную команду получили вратарь «Спартака» Александр Максименко, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник армейцев Иван Обляков. В начале августа главный тренер первой сборной России Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба «выглядит сильнее» Чалова, и допустил вариант с игрой нападающего ЦСКА за «молодёжку». Ранее появилась информация, что «Наполи» готов отдать за Чалова €20 млн.