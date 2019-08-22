Чалов получил вызов в молодёжную сборную России

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вызван в молодёжную сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2021 с Сербией и Болгарией.
Чалов получил вызов в молодёжную сборную России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Помимо лучшего бомбардира РПЛ по итогам прошлого сезона, вызов в национальную команду получили вратарь «Спартака» Александр Максименко, голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник армейцев Иван Обляков. 

В начале августа главный тренер первой сборной России Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба «выглядит сильнее» Чалова, и допустил вариант с игрой нападающего ЦСКА за «молодёжку».

Ранее появилась информация, что «Наполи» готов отдать за Чалова €20 млн.

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