«Главная задача — выиграть финальный турнир»: что говорили после выхода сборной России на Евро-2020

Сборная России намерена выиграть чемпионат Европы-2020. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов после разгромной победы над Кипром. Он также отметил, что в команде нет равнодушных футболистов, и подчеркнул, что в последних матчах квалификации не намерен наигрывать молодёжь. В свою очередь, Артём Дзюба похвалил вратаря соперников, Денис Черышев рассказал о настрое на игру с Бельгией, а Георгий Джикия пошутил, что Маринато Гильерме даже не вспотел.

«Абсолютно не чувствую величия момента»

Квалификация Евро-2020 запомнится российским болельщикам высокой результативностью сборной, яркой комбинационной игрой в её исполнении, победной серией (семь викторий подряд), а главное — пятым подряд попаданием на чемпионат Европы. Однако Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции в Никосии отказался считать это достижение весомым и призвал ставить перед собой куда более амбициозные цели.

«Доволен, как команда отнеслась к игре. Абсолютно не чувствую величие момента. Сегодня вышли на Евро. Это будничный эпизод — просто шаг к следующей цели. Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Ещё надо с бельгийцами в Санкт-Петербурге сыграть. Мы боремся за первое место в группе. И нельзя забывать о жеребьёвке Евро. Вот закончим квалификацию, постараемся занять первое место, узнаем соперников — и будем к ним готовиться», — отметил Черчесов.

Также специалист поделился секретом успеха Дениса Черышева, который вернулся в стартовый состав сборной и набрал четыре балла за результативность.

«Что сказал Черышеву, чтобы у него начали получаться хорошие подачи? Он подавал из-за уха как будто. А надо подходить под углом в 45 градусов, чтобы видеть, что происходит. Вот об этом я и сказал», — уточнил Станислав Саламович.

Кроме того, 56-летний специалист признался, что не считает Россию фаворитом в домашней игре с Бельгией.

«Сборная Бельгии — одна из сильнейших в мире. А мы идём на сорок каком-то месте. Наша сила в том, что мы понимаем, что умеем и чего не умеем. И что не умеем — не делаем. И ещё — равнодушных в команде нет. И не будет. Ни минуты и ни на секунду», — добавил он.

Наконец, на вопрос о том, собирается ли Черчесов в последних матчах отбора наигрывать в составе сборной молодёжь, он ответил отрицательно.

«Мы специально ничего не делаем. Если бы был здоров Марио Фернандес, играл бы он, а не Сергей Петров. Это сборная России. Здесь всегда надо задействовать первую команду. Почему Петров, а не Вячеслав Караваев? Потому что тренер так решил. Он меня убедил. И сегодня, в игре с Кипром, нам больше подходил он», — заключил специалист.

В свою очередь наставник киприотов Ран Бен-Шимон признался, что хочет поскорее забыть результат встречи.

«У нас было много ошибок, и Россия нас наказала. Я бы не говорил о сегодняшнем матче, а концентрировался на будущей игре с Шотландией», — сказал он.

Бен-Шимон также поведал, что сборная России ничем его не удивила, но выполнила свой план на игру максимально хорошо. Отметил он и российских болельщиков. На матче присутствовало около двух тысяч россиян.

«На Кипре живет много русских. Наверное, это странно, но ничего не поделаешь, сегодня мы играли как будто в гостях. Также было, когда мы играли тут с Грецией», — заключил он.

«Ребята после гола кричали: «Хоть теперь перестанешь бурчать»

А главным действующим лицом в микст-зоне привычно стал форвард Артём Дзюба. Нападающий забил очередной мяч и установил тем самым рекорд результативности сборной в отборах ЧМ и ЧЕ. Этот гол стал для футболиста уже девятым в квалификации и 24-м за сборную.

Дзюбу особенно впечатлила игра резервного вратаря соперника Рафаэля Урко Пардо, вышедшего в конце первого тайма на замену вместо получившего травму Костаса Панайи.

«Потрясающий этот Урко, испанец, просто «беллиссимо», как говорится. Очень сильный вратарь. Потащил три мёртвых мяча. Один у Черышева, второй от Алексея Ионова во втором тайме, когда я сбрасывал, и от меня головой. Очень понравился этот вратарь», — поделился нападающий.

Также футболист отметил, что требует от партнёров большей самоотдачи на поле, порой досаждая им своим поведением.

«Они мне и так все кричали, когда я забил: «Хоть теперь перестанешь бурчать». Я как дед бегаю, ругаюсь. Стараюсь, чтобы наши не успокаивались, стремились забить больше. Играть вяло — не наш стиль», — добавил Артём.

Пошутил габаритный форвард и о своей роли распасовщика в команде, и о погоне за Александром Кержаковым, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды с 30 голами.

«Голевые передачи? Знаете, на левом плече в тот момент у меня сидел чертёнок и говорил: «бей сам!», а на правом: «отдай пас». Полтора года получаем удовольствие от игры, всё положительно, это, конечно, радует. Я буду благодарен РФС, если организуют матч с Камбоджей. Я продолжаю на этом настаивать: Камбоджа, Йемен. Если забью 31 гол, будет красиво. Но главное — команда. Если получится, будет здорово», — подытожил Дзюба.

Наконец, капитан команды рассказал, как относится к заявлениям о том, что нынешняя сборная России является лучшей в истории.

«Это наша страна — из крайности в крайность. Как говорил мой папа, время всё рассудит. У нас есть шанс на чемпионате Европы показать, что мы лучшая сборная. Раз мы смогли попасть в четвертьфинал чемпионата мира и там на равных играли с Хорватией, значит, шанс есть. Хорошо, что у нас появилась команда. Черчесов сказал, что главная задача — выиграть чемпионат Европы? Если Саламович сказал, значит, так и должно быть, значит, постараемся. Я лично не хочу забегать вперёд. Сегодня тихонько порадуемся, что вышли на Евро, но есть ещё две игры в отборе», — резюмировал Дзюба.

«Гильерме даже не мылся — вообще не вспотел»

О готовности побороться за победу на Евро заявил и Александр Головин, который в Никосии также не ушёл с поля без гола.

«После чемпионата мира есть вероятность, что можем выиграть чемпионат Европы, без шуток. Об этом думает вся команда, поскольку мы готовы к такому и ментально, и игровая подготовка будет соответствующая. В любом случае, когда ты приезжаешь на турнир, хочешь его выиграть, а не просто думаешь о выходе из группы и о победе в одном матче», — отметил полузащитник «Монако».

Эмоциями от матча поделился и Магомед Оздоев. При этом хавбек «Зенита» забивает за сборную уже во второй встрече подряд. В Никосии полузащитник записал на свой счёт второй гол сборной. Оздоеву же напомнили о курьёзной истории с телеведущей Тиной Канделаки, которая недавно перепутала его с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Магомед пошутил, что относится к таким моментам с пониманием.

«По поводу Азмуна: честно сказать, в этом нет проблем. Мне сообщили, что перепутали с Сердаром, я сказал, нет проблем, нас часто путают», — подчеркнул Оздоев.

В свою очередь Черышев признался, что сделает всё возможное, чтобы Дзюба обошел израильтянина Эрана Захави (10 голов) в гонке бомбардиров турнира, а также отметил удаление защитника Костаса Лайфиса за грубый фол на Петрове.

«Мы забили быстрый мяч, это сказалось положительно. Станислав Саламович требовал, чтобы мы прессинговали их защитников. Получилось обокрасть соперника и забить. Потом играть стало легче, а после удаления ход матча окончательно успокоился», — сказал полузащитник.

Также Черышев рассказал о настрое перед матчем с бельгийцами.

«Постараемся обыграть Бельгию. Главное выполнить то, что хотели. Если поможем Дзюбе забить как можно больше, будет ещё лучше», — добавил Денис.

Последним поделился своими впечатлениями от игры защитник Георгий Джикия. Футболист признался, что ожидал большего количества голов.

«Свои голы забили, но ещё столько же не забили. Но главное, что сегодня — историческое событие, мы вышли на Евро! Всю страну поздравляю от души! В начале матча у меня был хороший момент — не реализовал, но ничего страшного, главное, что наша сборная выиграла», — сказал он.

Также защитник отметил, что соперник не создал у ворот сборной России ни единого момента. Киприоты так и не сумели хотя бы раз даже пробить в створ.

«На «ноль» играть всегда приятно. Все игроки молодцы, все классно оборонялись. Маринато Гильерме подошёл, поблагодарил нас за «сухую серию». Он даже не мылся — не вспотел вообще», — пошутил Джикия.