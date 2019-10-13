Дзюба заявил, что постарается возглавить список лучших бомбардиров за всю историю сборной России

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Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что постарается стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Если скажу, что не думаю об этом, то слукавлю. Но и не могу сказать, что меня аж трясёт. Постараюсь это сделать, здоровье ещё позволяет. Мне нравится наша сборная, атмосфера в ней, главное — не потерять единение с болельщиками, не растерять эту гармонию. Мы бьёмся, сражаемся, выполняем установку, у нас сейчас появилась команда», — сказал Дзюба.

В настоящее время футболист занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной России, имея 24 гола. Впереди Дзюбы располагаются Владимир Бесчастных (26 голов) и Александр Кержаков (30 голов).

Ранее сообщалось, что на Останкинской башне появилось поздравление для сборной России по футболу в честь выхода на ЧЕ-2020.

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