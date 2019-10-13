На Останкинской башне появилось поздравление сборной России по футболу

Короткая ссылка
Телебашня в Останкино засветилась цветами национального флага в честь сборной России по футболу, которая досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы-2020.

В честь выхода сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020 телебашня в Останкино окрасилась в цвета национального флага. Также на видеоэкранах появились изображения игроков команды и слоган «Наши парни».

Видео доступно на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Сборная России в матче восьмого тура отборочного турнира победила команду Кипра (5:0) и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что сборная России подарила набор усатых матрёшек работникам Федерации футбола Кипра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить