На Останкинской башне появилось поздравление сборной России по футболу

Телебашня в Останкино засветилась цветами национального флага в честь сборной России по футболу, которая досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы-2020.

В честь выхода сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020 телебашня в Останкино окрасилась в цвета национального флага. Также на видеоэкранах появились изображения игроков команды и слоган «Наши парни».

Видео доступно на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Сборная России в матче восьмого тура отборочного турнира победила команду Кипра (5:0) и досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что сборная России подарила набор усатых матрёшек работникам Федерации футбола Кипра.