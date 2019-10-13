Сборная России подарила набор усатых матрёшек работникам Федерации футбола Кипра

Короткая ссылка
Сборная России преподнесла оригинальный подарок работникам Федерации футбола Кипра, а также работникам стадиона, на котором проходил матч восьмого тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с местной национальной командой (5:0).

«Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра, а также работникам стадиона за отличную организацию и тёплый приём! Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрёшки на киприотский манер», — гласит сообщение в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

Сборная России обыграла киприотов со счётом 5:0 и гарантировала себе попадание в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

Ранее Игнашевич поздравил сборную России с выходом на ЧЕ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить