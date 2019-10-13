Сборная России подарила набор усатых матрёшек работникам Федерации футбола Кипра

Сборная России преподнесла оригинальный подарок работникам Федерации футбола Кипра, а также работникам стадиона, на котором проходил матч восьмого тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с местной национальной командой (5:0).

«Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра, а также работникам стадиона за отличную организацию и тёплый приём! Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрёшки на киприотский манер», — гласит сообщение в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

Сборная России обыграла киприотов со счётом 5:0 и гарантировала себе попадание в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

Ранее Игнашевич поздравил сборную России с выходом на ЧЕ-2020.