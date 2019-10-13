Девятый гол Дзюбы в отборе, дубль Черышева и три дебюта: Россия разгромила Кипр и вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу на выезде разгромила Кипр в матче отборочного этапа Евро-2020 и гарантировала себе попадание на турнир. Главным героем встречи стал Денис Черышев, который забил два мяча и отдал две результативные передачи. Не ушёл с поля без гола и Артём Дзюба, а Станислав Черчесов позволил сразу трём футболистам дебютировать в составе национальной команды.

Три изменения в составе и сильнейшая жара

Квалификация Евро-2020 наверняка запомнится российским болельщикам надолго — ведь ещё никогда отечественная сборная не проходила отбор на крупный турнир так легко. В первых семи матчах подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение от Бельгии, а затем одержали шесть побед подряд.

Скептики объясняли всё удачным жребием и низким уровнем соперников, однако тех же шотландцев, которых сложно назвать мальчиками для битья, россияне обыграли дважды, а дома и вовсе отправили в ворота британского коллектива четыре безответных мяча.

После этого выход сборной в финальную стадию Евро-2020 стал практически свершившимся фактом. Для этого Артёму Дзюбе и компании в следующем матче требовалось сыграть вничью с Кипром.

Оппонент был явно по силам отечественному коллективу, однако недооценивать соперника было нельзя. Молодая неуступчивая команда навязывала борьбу и Бельгии, и Шотландии, а в противостоянии с Казахстаном набрала четыре очка.

Непросто пришлось в первом матче с киприотами и сборной России. Подопечные Черчесова выглядели далеко не лучшим образом и выиграли лишь с минимальным счётом. Дома на стороне островной сборной стороне была сильнейшая жара. В день матча столбик термометра показывал выше +30 °С — играть в такую погоду было непросто.

Между тем болельщиков больше волновало, насколько сильно стартовый состав сборной России будет отличаться от ростера на встречу с Шотландией. В результате изменений оказалось сразу три. Во-первых, из-за различных повреждений не попали даже в заявку Марио Фернандес и Дмитрий Баринов.

Место натурализованного бразильца на правом фланге обороны занял Сергей Петров. Для защитника «Краснодара» этот матч стал дебютным в составе сборной. В опорной зоне появился Ильзат Ахметов, а на левом краю полузащиты вместо Юрия Жиркова вышел Денис Черышев.

Быстрый гол и удаление за жесточайший подкат

В результате даже жара не особо помогла киприотам. В первом тайме российская сборная выглядела гораздо сильнее соперника. Уже на второй минуте Георгий Джикия мог открыть счёт после подачи углового, но пробил в перекладину. Вслед за ним перспективный момент упустил Алексей Ионов.

Но быстрый гол от коллектива Черчесова никуда не делся. Денис Черышев возле чужой штрафной отобрал мяч у защитника, ворвался внутрь и точно пробил в ближний угол. Вратарь в этот момент, казалось, ждал прострела на Дзюбу.

Пропустив, киприоты окончательно потеряли веру в себя. Хозяевам нужно было идти вперёд, но у них не получалось абсолютно ничего. Мало того, в середине первого тайма Россия забила второй гол. Дзюба сделал изумительную разрезающую передачу в штрафную на Ионова. Алексей находился в положении вне игры, однако судья этого не заметил и позволил футболисту выполнить не слишком удачный прострел на Черышева. Денис сам пробить не сумел, но отпасовал на свободного Магомеда Оздоева, который отличился во втором матче подряд.

Тут у киприотов начали сдавать нервы. Один из самых опытных игроков команды Константинос Лайфис в подкате едва не сломал ногу Петрову, за что получил сначала жёлтую, а потом и красную карточку. Сергей же смог вернуться на поле, но через десять минут всё же попросил замену. Вместо него вышел Вячеслав Караваев. Так на правом фланге сборной России отметились сразу два дебютанта.

Не избежали травм и хозяева. Вратарь Костас Панайи, обыгрывая Дзюбу у собственной штрафной, получил повреждение колена и вынужден был покинуть поле. Вместо него в игру вступил натурализованный испанец Урко Рафаэль Пардо.

А вот голов до перерыва больше не было, хотя у россиян было немало моментов, чтобы довести счёт до крупного. Отличиться могли и Дзюба, и Черышев, и Головин, и Ионов, но реализация оставляла желать лучшего. Особенно был недоволен собой Артём, который старательно действовал в подыгрыше, но не слишком часто получал опасные передачи внутри штрафной.

Ударная концовка и скука Гилерме

Во втором тайме российские футболисты продолжили упускать шикарные моменты. Особенно расточителен был Ионов, который вполне мог оформить хет-трик, но в итоге не отличился ни разу. В перекладину чужих ворот попал Головин. Наконец, в паре эпизодов выше всяких похвал действовал Пардо. В одном из эпизодов он чудом успел сложиться и парировал выстрел Ионова с нескольких метров, а в другом отреагировал на мощный выстрел Дзюбы.

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Киприоты выглядели откровенно слабо и просто дожидались окончания матча у своих ворот. Хозяева так и не сумели пробить в створ ворот Гилерме. Вратарь откровенно скучал и, не напрягаясь, записал себе в актив шестой матч на ноль в текущем отборе.

Казалось, встреча так и завершится со счётом 2:0, а россияне предпочтут поберечь силы и не будут во что бы то ни стало добивать соперника. Но Дзюба просто не имел права уйти с поля без гола. К тому же за десять минут до финального свистка на поле вышел третий дебютант — Зелимхан Бакаев.

И Артёму тут же удалось отличиться. После мягкой подачи Черышева слева форвард головой пробил точно в дальний угол и записал на свой счёт 24-й гол в составе сборной и девятый в нынешнем отборе.

А в концовке развалившийся соперник пропустил ещё дважды, и в обоих случаях в роли ассистента классно сработал Дзюба. Сначала Артём выполнил мягкую скидку на Головина, а потом — на Черышева. Так Денис набрал четвёртый балл за результативность в игре и оформил дубль. Дзюба выбил три очка.

Финальный свисток зафиксировал исторический момент. Сборная России одержала седьмую победу подряд в официальных матчах и за две встречи до окончания отборочного этапа завоевала путёвку на Евро-2020. А уже в следующем матче коллектив Черчесова в Санкт-Петербурге примет национальную команду Бельгии и попытается оспорить у действующих бронзовых призёров чемпионата мира первое место в группе.