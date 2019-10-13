Стал известен стартовый состав России на матч отбора Евро-2020 с Кипром

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила стартовый состав сборной России на матч восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
Стал известен стартовый состав России на матч отбора Евро-2020 с Кипром
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С первых минут на поле стадиона ГСП в Никосии, в составе российской сборной выйдут Маринато Гилерме, Андрей Семёнов, Сергей Петров, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Денис Черышев, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Алексей Ионов и Артём Дзюба.

Матч состоится 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная России досрочно завоюет путёвку на Евро-2020 в случае победы или ничейного исхода в матче с Кипром.

Ранее сообщалось, что Бельгия обыграла Казахстан в квалификации на Евро-2020.

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