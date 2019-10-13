Бельгия обыграла Казахстан в квалификации на Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Казахстана в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу бельгийской команде принесли голы Миши Батшуайи и Томаса Менье, забивших на 21-й и 53-й минутах.

В девятом туре сборная Бельгии, уже завоевавшая путёвку на Евро, сыграет с командой России. Матч состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября. Казахстан, в свою очередь, на выезде встретится с Сан-Марино.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обыграла команду Греции и гарантировала себе участие в ЧЕ-2020.