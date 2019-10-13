Сборная России разгромила Кипр и квалифицировалась на Евро-2020

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Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Сборная России разгромила Кипр и квалифицировалась на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Никосии, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Победу сборной России принесли голы Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина, а Дениса Черышева, оформившего дубль.

Сборная Кипра осталась в меньшинстве на 28-й минуте, прямую красную карточку за фол на Сергее Петрове получил Костас Лаифис.

Такой результат позволил сборной России досрочно обеспечить себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. По итогам восьми туров подопечные Станислава Черчесова выиграли семь матчей, и набрав 21 очко стала недосягаема для преследователей.

Следующий матч российская команда проведёт 16 ноября в Санкт-Петербурге со сборной Бельгии, также обеспечившей себе выход на Евро.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Караваев дебютировал в составе сборной России по футболу.

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