Головин: сборная России готова к победе на Евро-2020

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Полузащитник сборной России Александр Головин считает, что национальная команда может победить на чемпионате Европы — 2020.

«После чемпионата мира есть возможность того, что мы можем выиграть чемпионат Европы. Без шуток. Об этом думает и вся команда, потому что мы готовы к этому ментально и игровая подготовка будет соответствующая. В любом случае, когда ты приезжаешь на турнир, ты хочешь его выиграть, а не просто думаешь о выходе из группы и о победе в одной игре», — сказал Головин.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля.

Ранее Дзюба заявил, что постарается возглавить список лучших бомбардиров за всю историю сборной России. 

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