Прядкин: выход сборной на Евро-2020 даст положительный импульс всей РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.

«Мне нравится эта сборная своим стилем игры и отдачей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клубы РПЛ. Сегодня сидели с генеральным секретарём РФС Александром Алаевым на трибуне и обратили внимание на то, что 11 игроков стартового состава были из 11 клубов, в основном российских. Я считаю, что уровень нашего футбола значительно вырос. Это не заслуга отдельного тренера, а кропотливая работа клубов, особенно по воспитанию молодёжи. Выход национальной сборной на Евро-2020 даст положительный импульс всей РПЛ», — цитирует ТАСС Прядкина.

Благодаря победе над командой Кипра (5:0) в восьмом туре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 сборная России досрочно гарантировала себе участие в финальной части соревнований.

Ранее Федун заявил, что из всех российских сборных нынешняя команда выглядит лучше всех.