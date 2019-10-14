Свищёв: надеюсь, что выход сборной на ЧЕ-2020 ускорит принятие закона о продаже пива на стадионах

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв выразил надежду, что выход национальной команды на чемпионат Европы по футболу поможет принятию закона о продаже пива на отечественных стадионах.

«Надеюсь, что выход сборной на Евро ускорит принятие закона о продаже пива на стадионах. Всё-таки это давняя футбольная традиция. Во всех европейских странах пиво спокойно продаётся на трибунах, да и у нас на время чемпионата мира никаких запретов не было. Надо подарить болельщикам двойной праздник — сборная его уже подарила, теперь дело за законодателями», — цитирует Свищёва ТАСС.

Сборная России по футболу за два тура до окончания квалификации к чемпионату Европы гарантировала себе участие в континентальном турнире.

Ранее Прядкин заявил, что выход сборной на Евро-2020 даст положительный импульс всей РПЛ.