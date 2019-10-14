«Для меня большая честь быть тренером такой команды»: Тедеско о своём назначении в «Спартак», задачах и доверии Федуна

«Спартак» официально представил Доменико Тедеско в качестве главного тренера команды. Специалист подчеркнул, что для него работа в стане красно-белых — большая честь. Также он поблагодарил Леонида Федуна и поделился впечатлениями о беседе с руководителем. А генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что о конкретных задачах перед немцем речи пока не идёт.

«Надо снять давление с команды, поэтому задачи пока ставить не хочется»

Назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака» превратилось в настоящую эпопею. Слухи об этом пошли сразу после того, как был отправлен в отставку Олег Кононов. Немец с итальянскими корнями, по информации СМИ, то прилетал в Москву, то возвращался обратно в Германию.

В конце концов, точка была поставлена в понедельник, когда Тедеско провёл первую тренировку в команде. Но даже после этого клуб не делал официальных заявлений. Их ждали на специальной пресс-конференции на «Открытие-Арене». Но и она началась гораздо позже обозначенного — журналистам пришлось прождать Тедеско и генерального директора «Спартака» Томаса Цорна час. Войдя в зал, они первым делом извинились перед собравшимися, а Доменико даже поприветствовал представителей СМИ на русском: «Добрый вечер».

После этого тренер признался, что ему лишь в последний момент удалось уладить последние контрактные детали с прежним клубом «Шальке-04». В свою очередь Цорн заявил, что Тедеско был единственной кандидатурой на пост главного тренера, и подчеркнул, что контракт с ним подписан до 31 мая 2021 года.

«Рано говорить о каких-то задачах. Тренер только принял команду. Дайте ему сначала познакомиться с игроками и оценить их потенциал. Надо снять давление с команды, поэтому задачи пока ставить не хочется. Что касается моей личной ответственности за результаты «Спартака» при Тедеско, то это вопрос к акционерам и совету директоров клуба», — заявил Цорн.

«Мне очень понравилось в Москве и на Красной площади»

Сам специалист начал с признаний в любви к красно-белым.

— Для меня большая честь быть здесь и стать тренером такой команды. Это клуб с огромной историей. Сейчас у меня интересный период: я знакомлюсь с футболистами, и это чувство меня очень радует.

— В какой футбол будет при вас играть «Спартак»? В «Шальке» вы часто делали упор на прессинг.

— Сейчас разговор о «Спартаке», и лучше не задавать вопросы о «Шальке». В принципе, и там было очень много разных матчей, мы применяли разную тактику. Теперь будем думать о новой команде. Не думаю, что «Спартак» будет играть, как «Шальке», придумаем другой стиль.

Также по теме Третий состав за полгода: почему кризис «Спартака» перед назначением Тедеско достиг апогея Назначение 34-летнего немца Доменико Тедеско на пост главного тренера должно помочь московскому «Спартаку» вернуться в элиту РПЛ....

— «Спартак» считается великой командой, но за последние 19 лет лишь раз выиграл чемпионат России. Не мешает ли этот статус клубу?

— Томас Цорн и Леонид Федун оценивают ситуацию реально, будем отталкиваться от этого. Былые заслуги понятны, но сейчас нужно думать о настоящем. В беседе с руководством как раз говорили о том, что в ближайшее время не будем вести речь о конкретных местах. Нужно стабилизировать игру и потом уже выходить на какие-то ведущие позиции. Но команда имеет большой потенциал и шаг за шагом будет стараться идти к высшим целям.

— Вы уже провели одну тренировку в «Спартаке». Каких игроков можете отметить?

— По первым занятиям некорректно говорить о слабых и сильных сторонах футболистов, тем более в команде много травмированных. В первую очередь смотрю на то, в каком психологическом состоянии находятся игроки.

— С фанатами «Шальке» у вас были отличные отношения. Сумеете наладить контакт с фанатами «Спартака»?

— Моё сердце до сих пор бьётся в унисон с «Шальке». В «Спартаке» тоже буду налаживать взаимоотношения с фанатами. Считаю, у клубов много общего, в том числе в плане фанатской культуры.

— Каким будет состав вашего штаба?

— С немецкой стороны будет Андреас Хинкель. В «Штутгарте» мы с ним работали, вы все его знаете. Тренер вратарей — Макс Урвански. Он поддерживал меня в «Эрцгебирге», когда там была непростая ситуация. На таких людей я рассчитываю. Тренером по физподготовке останется Владимир Чепзанович.

В этот момент у Тедеско спросили, будет ли у него российский помощник и может ли им стать уже работавший в «Спартаке» Роман Пилипчук. Журналиста перебил Цорн и заявил, что это «не тема сегодняшней пресс-конференции», но отечественных помощников у тренера пока всё же не будет. Далее представители СМИ продолжили задавать вопросы специалисту.

— За сколько вы можете поставить игру команде?

— До декабря постараемся просто стабильно набирать очки. Пока каких-то обещаний давать не хочется. Будем работать с футболистами над уверенностью в себе, чтобы они после всех проблем восстановились и начали показывать результат. А уже в следующем году поговорим конкретнее. Пока нам нужно взбодрить команду.

— Кого знаете в составе «Спартака» помимо Андре Шюррле?

— Следил за чемпионатом мира-2018, отборочными играми Евро-2020. Конечно, знаю Георгия Джикию, Зелимхана Бакаева. Буду стараться поближе познакомиться с командой. Что касается иностранцев, слышал о Эсекьеле Понсе, который играл за «Рому». Гус Тиль? Что-то знакомое.

— Расскажите о своём общении непосредственно с Федуном?

— С Федуном встречался один раз, и у нас получился хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Хочу ещё раз сказать спасибо Цорну и Федуну за то, что они проявили доверие ко мне.

— В «Шальке» у вас случались конфликты с опытными Бенедиктом Хёведесом и Налдо. Является ли ваш молодой возраст проблемой?

— В жизни случается всякое, не надо на это обращать внимание. Возникают разные ситуации между игроком и тренером. Но Джикии не стоит беспокоиться за капитанскую повязку, раз я отобрал её у Хёведеса. Возраст для меня — не главный критерий. В этом плане проблем нет, поэтому Андрей Ещенко тоже может быть спокоен.

— Не тревожит ли вас, что впервые в карьере придётся управлять командой через переводчика?

— Сейчас с переводчиком работаю спокойно, не думаю, что это станет проблемой. К подобному просто нужно привыкнуть, но раньше такого опыта действительно не было.

— По какой тактике намерены играть в «Спартаке»?

— Мы можем рассматривать различные схемы, например, с тремя защитниками. Можем играть и в четыре защитника. Возможно всё, но пока я видел футболистов лишь по телевизору, в жизни всё по-другому. Будем тренироваться и смотреть. В ближайшее время всё увидите, пока конкретно говорить не готов.

— Для вас лучше выиграть — 4:3 или 1:0?

— Мне нравится видеть больше голов. Лучше победа 4:0, чем с минимальным счётом.

— Шансов попасть в первую тройку РПЛ у «Спартака» практически нет. Но вы ведь можете сделать упор на Кубок России.

— Пока говорить об этом рано. Сыграем с «Рубином» и сделаем выводы. Потом предстоит матч с «Ростовом». Для нас важны все турниры, в том числе и Кубок. Постараемся достигнуть максимального результата во всех соревнованиях.

— Почему решили уехать в Россию?

— Мне очень понравилось в Москве и на Красной площади. Высоко оценил атмосферу в городе и общение с руководством клуба. Фигура Цорна тоже сыграла определенную роль в моём решении.

— Какие ошибки вы совершили, работая в «Шальке»?

— Семь месяцев я находился без работы и мог многое переосмыслить. У нас действительно случалось много спорных моментов. Но теперь, приобретя определённый опыт, я не допущу тех ошибок. Мы потратили в «Шальке» много энергии, чтобы команда функционировала. А перед моим первым сезоном в Гельзенкирхене, когда у нас было время на подготовку, мы стали вторыми в Бундеслиге.

— Готовы ли вы работать под давлением?

— Для меня это не проблема. Я понимаю, как непросто приходится, когда команда проигрывает несколько матчей подряд. Но я готов работать.

— Как относитесь к пиджакам?

— Не имею ничего против пиджаков. Одежда — не решающий фактор. Главное — результат, остальное не важно.

— Собираетесь ли выучить русский язык?

— Всегда охотно учу новые языки. Но те, которые знаю, с русским ничего общего не имеют. Однако у меня действительно есть такое желание — выучить русский. Интересно будет это сделать. Думаю, когда-то смогу что-то сказать на нём.