В «Спартаке» огласили срок действия контракта нового главного тренера

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн ответил на вопрос о сроках действия контракта с новым главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Соглашение рассчитано до 31 мая 2021 года», — сказал Цорн.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско признался, что ему пока сложно сказать о сильных сторонах футболистов «Спартака».