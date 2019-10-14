В «Спартаке» огласили срок действия контракта нового главного тренера
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«Соглашение рассчитано до 31 мая 2021 года», — сказал Цорн.
Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.
«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.
В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее Тедеско признался, что ему пока сложно сказать о сильных сторонах футболистов «Спартака».