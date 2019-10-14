Тедеско признался, что ему пока сложно сказать о сильных сторонах футболистов «Спартака»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско считает, что пока некорректно говорить о сильных и слабых сторонах игроков команды.

«По первым тренировкам некорректно говорить о слабых и сильных сторонах футболистов, тем более много травмированных. Смотрю на то, в каком психологическом состоянии находятся игроки. Будем смотреть дальше», — сказал специалист.

Он также заявил, что, помимо немецкого хавбека Андре Шюррле, знает некоторых игроков красно-белых по чемпионату мира 2018 года, а также отборочному циклу Евро-2020.

«Конечно, знаю Джикию, Бакаева. Буду стараться поближе познакомиться с командой. Что касается иностранцев, слышал о Понсе, который играл за «Рому». Слышал о нём. О Тиле что-то слышал», — добавил Тедеско.

Тедеско тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год и стал вместе с командой серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско заявил, что в «Спартаке» в первую очередь стоит стабилизировать игру.