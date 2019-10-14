Тедеско считает, что в «Спартаке» в первую очередь стоит стабилизировать игру

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о стиле, которого будет придерживаться его команда.

«Сейчас разговор о «Спартаке», и лучше не задавать вопросы о «Шальке». В принципе, было очень много разных матчей с «Шальке», где мы играли по-разному. Теперь будем думать о новой команде. Мы не будем играть так, как в «Шальке», найдём другой стиль. При разговоре с руководством подняли важную тему, что не будем думать о конкретных местах. Нужно стабилизировать игру и потом уже выходить на какие-то ведущие позиции», — сказал Тедеско.

При этом он отметил, что у клуба большой потенциал, с которым он сможет подняться как можно выше.

«До середины декабря постараемся набирать очки. Пока разговор об обещаниях не идёт. Будем работать с футболистами над уверенностью в себе, чтобы они после всех проблем пришли в себя. А уже в следующем году будем смотреть конкретнее», — добавил специалист.

Тедеско тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год и стал вместе с командой серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее гендиректор красно-белых Томас Цорн заявил, что Тедеско был единственным кандидатом на пост наставника «Спартака».