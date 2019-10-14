Цорн заявил, что Тедеско был единственным кандидатом на пост наставника «Спартака»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн высказался о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

«Имя нового тренера обсуждали на совете директоров с акционером клуба. Это был единственный кандидат, которого рассматривали на эту позицию. У меня к Тедеско есть доверие», — сказал Цорн на пресс-конференции.

Тедеско тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год и стал вместе с командой серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско заявил, что для него честь — стать новым главным тренером «Спартака».