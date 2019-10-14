Тедеско: для меня честь стать новым главным тренером «Спартака»

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Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал своё назначение в российский клуб.
Тедеско: для меня честь стать новым главным тренером «Спартака»
  • © FC Spartak Moscow

«Для меня большая честь быть здесь и стать тренером такой команды. Это команда с огромной историей. Сейчас у меня интересный момент — знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует», — сказал Тедеско на пресс-конференции в Тарасовке.

Он также признался, что не мог сразу приступить к работе, так как ему надо было уладить вопросы по контракту со своим прошлым клубом — «Шальке».

Тедеско тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 год и стал вместе с командой серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее «Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера.

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