Тедеско считает, что у фанатов «Шальке» и «Спартака» схожи культуры боления
- РИА Новости
«Моё сердце бьётся в унисон с «Шальке». В «Спартаке» будем пытаться также наладить взаимоотношения с фанатами. Считаю, в клубах много схожего и в плане фанатской культуры», — сказал Тедеско.
Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.
«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.
В 13-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее новый наставник «Спартака» ответил на вопрос о своей конфликтности.