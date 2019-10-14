Новый наставник «Спартака» ответил на вопрос о своей конфликтности

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о своих конфликтах с Бенедиктом Хёведесом и Налдо в то время, когда он работал в немецком «Шальке».

«В жизни случается всякое, не надо на это обращать внимания. Существуют разные моменты между игроком и тренером, так что Джикии не стоит беспокоиться за капитанскую повязку», — сказал Тедеско.

Специалист также прокомментировал мнение, что он может не найти общий язык с некоторыми игроками, так как он младше них.

«Возраст — не главный критерий. В этом проблем нет, поэтому Ещенко тоже может быть спокоен», — добавил специалист.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака».