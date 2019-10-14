Тедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение возглавить российскую команду.

«Мне очень понравилось в Москве, на Красной площади, атмосфера в городе, руководство. Томас Цорн тоже сыграл определённую роль», — сказал Тедеско.

По его словам, давление со стороны журналистов и болельщиков не является для него проблемой.

«Хочу познакомиться и с фанатами, и с журналистами. Это моя работа», — добавил Тедеско.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско рассказал о встрече с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.