Тедеско рассказал о встрече с владельцем «Спартака» Федуном

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о впечатлениях после встречи с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Федуна встретил один раз. У нас был хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Для меня это было важно. Хочу сказать спасибо Цорну и Федуну за то, что они проявили доверие ко мне», — сказал Тедеско.

Он также отметил, что Федун и генеральный директор красно-белых Томас Цорн реально оценивают ситуацию.

«Былые заслуги понятны, но сейчас нужно думать о настоящем», — добавил Тедеско.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона 2017/18.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке».