Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.

«С немецкой стороны будет Андреас Хинкель. В «Штутгарте» мы с ним работали, вы все его знаете. Тренер вратарей — Макса Урванчки. Он поддерживал меня в «Эрцгебирге», когда там была непростая ситуация. На таких людей я рассчитываю. Тренером по физподготовке будет русскоговорящий специалист», — сказал Тедеско.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско охарактеризовал себя одним словом.