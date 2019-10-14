Новый главный тренер «Спартака»: не имею ничего против пиджаков

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, любит ли он носить пиджаки.

«Не имею ничего против пиджаков. Одежда не решающий фактор. Главное — результат, остальное неважно», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Напомним, что Пиджаком фанаты «Спартака» называли бывшего наставника команды Олега Кононова, который был уволен после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее «Шальке» пожелал Тедеско удачи в «Спартаке».