Новый главный тренер «Спартака»: не имею ничего против пиджаков

Короткая ссылка
Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, любит ли он носить пиджаки.
Новый главный тренер «Спартака»: не имею ничего против пиджаков
  • РИА Новости

«Не имею ничего против пиджаков. Одежда не решающий фактор. Главное — результат, остальное неважно», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Напомним, что Пиджаком фанаты «Спартака» называли бывшего наставника команды Олега Кононова, который был уволен после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее «Шальке» пожелал Тедеско удачи в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить