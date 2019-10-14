Новый главный тренер «Спартака»: не имею ничего против пиджаков
- РИА Новости
«Не имею ничего против пиджаков. Одежда не решающий фактор. Главное — результат, остальное неважно», — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Напомним, что Пиджаком фанаты «Спартака» называли бывшего наставника команды Олега Кононова, который был уволен после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.
На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее «Шальке» пожелал Тедеско удачи в «Спартаке».