«Шальке» пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

В немецком футбольном клубе «Шальке» пожелали бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско удачи на посту наставника московского «Спартака».

«Мы желаем Доменико всего наилучшего и больших успехов в московском «Спартаке», — цитирует спортивного директора коллектива из Гельзенкирхена Йохана Шнайдера официальный сайт клуба.

Тедеско с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке», с которым стал серебряным призёром немецкой Бундеслиги сезона-2017/18.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, последовавшей за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками.

В 13-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Тедеско выразил мнение, что у фанатов «Шальке» и «Спартака» схожи культуры боления.