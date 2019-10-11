«Всё должно быть взвешенно и продуманно»: как в России оценили идею создания фонда финансирования футбольных клубов

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Полина Стаменкович, Анастасия Румянцева
Создание фонда финансирования спортивных клубов положительно скажется на российском футболе, если механизм выделения денег будет прозрачным. Об этом в беседе с RT заявил известный агент Дмитрий Селюк. По его мнению, средства должны распределяться в зависимости от результатов команд. В свою очередь, почётный президент РФС Вячеслав Колосков и заслуженный тренер Валерий Непомнящий предположили, что реформа поможет избежать банкротства многих клубов. Ранее идею создания единого фонда поддержал Владимир Путин.
«Всё должно быть взвешенно и продуманно»: как в России оценили идею создания фонда финансирования футбольных клубов
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Механизм финансирования профессиональных спортивных клубов в ближайшее время может претерпеть значительные изменения. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда, средства из которого распределялись бы равномерно между участниками профессиональных лиг. Отчисления в него будут делать крупные компании при непосредственном участии не только спортивных федераций, но и правительства РФ.

Данная инициатива исходила от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В качестве показательного примера он привёл футбол и хоккей, где множество команд каждый сезон лишаются профессионального статуса из-за серьёзных проблем с финансированием. В настоящий момент не так много клубов могут похвастать поддержкой госкорпораций. Большая же часть вынуждена довольствоваться отчислениями из региональных бюджетов. Сложившуюся ситуацию президент РФ назвал «соревнованием кошельков».

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В свою очередь, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков обещал рассмотреть данное предложение на заседании организации. В то же время он заявил о необходимости продумать систему грамотного распределения средств из фонда, так как сейчас крупные спонсоры играют немаловажную роль в управлении командами.

«Конечно, очень важный вопрос — создание такой системы управления, которая действительно обеспечила бы эффективное и качественное использование этих средств для поддержки различных клубов», — подчеркнул Дюков.

В России идея формирования подобного фонда была воспринята неоднозначно. Одни эксперты выразили уверенность в том, что это приведёт к улучшению ситуации в футболе, другие же, напротив, усомнились в целесообразности данного предложения. Так, по словам футбольного агента Дмитрия Селюка, подобная инициатива напрашивалась давно.

«Сегодня большинство денег поступает в клубы из областных или городских бюджетов, особенно в низших лигах. При наличии такого фонда часть средств можно было бы перечислять нуждающимся. Вообще же необходимо не только привлекать крупные компании, но и давать им налоговые послабления. Тогда у них будет мотивация вкладываться как в футбол, так и в спорт в целом», — объяснил Селюк в беседе с RT.

Агент подчеркнул значимость прозрачного механизма работы подобной системы, в которой не должно быть места коррупции.

«Это палка о двух концах. По моему мнению, в качестве модели функционирования фонда нужно взять то, как распределяются средства от телевизионных показов в Англии. Те, кто выиграли, получают больше. Это будет правильно. Понимаете, любая реформа, создающая системность футбола, всегда идёт в плюс», — добавил Селюк.

Схожей точки зрения придерживается и заслуженный тренер Валерий Непомнящий.

«Честно говоря, возникновение данной идеи мне давно понятно, и я её приветствую. Думаю, что это пойдёт на пользу. Создание фонда может сделать более прогнозируемой ситуацию в клубах, а также повысится контроль над их бюджетами. Помощь государства в этом вопросе очень важна, так как финансирование со стороны корпораций будет юридически зафиксировано», — отметил специалист.

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Существует опасение, что наличие фонда уравняет бюджеты клубов. В свою очередь, это может привести к снижению качества российского футбола, так как топ-клубы потеряют возможность покупать дорогостоящих игроков, а значит, станут менее конкурентоспособными на международной арене. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков полагает, что перераспределение не повлияет на положение вещей в РПЛ.

«Сама по себе идея хорошая, здравая. Но уравниловки быть не может. Всё-таки спонсоры — это спонсоры. РЖД как финансировали «Локомотив», так и продолжат это делать. Но в то же время они будут вносить свои средства в определённый фонд. Как мне представляется, он будет использоваться не для выплат зарплат и премий, а для того, чтобы в случае трудной ситуации помочь команде удержаться на плаву, а не обанкротиться. Если это так, то это правильно», — пояснил функционер.

Непомнящий предположил, что каждый клуб будет получать определённую сумму денег, однако не перестанет зарабатывать деньги на продаже игроков, реализации атрибутики и иных финансовых операциях. В связи с этим на первое место должны выйти маркетинговые и финансовые службы.

«Всё равно кто-то будет пользоваться этими деньгами лучше, кто-то хуже. Дисбаланс присутствует изначально. Но в случае с фондом финансы будут расходоваться более рационально: что-то уйдёт на покупку хороших российских футболистов, что-то — на воспитание собственной молодёжи», — сказал тренер.

В дальнейшем наличие фонда может привести и к возникновению потолка зарплат. Однако Непомнящий отметил положительную сторону данной тенденции.

«Я и сам в некоторой степени за такое ограничение, потому что несправедливо, когда все участвуют в одной и той же войне, но у одних рогатки, а у других — автомат Калашникова. Поэтому зарплаты не мешало бы подравнять. Не думаю, что это приведёт к оттоку футболистов», — добавил эксперт.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов также предположил, к каким последствиям может привести создание фонда.

«Всегда нужно прогрессировать и что-то менять в лучшую сторону. Но всё должно быть взвешено и продумано. В целом, думаю, что это пойдёт на пользу. Если создание фонда приведёт к уравниванию зарплат, естественно, к нам перестанут приезжать легионеры топового уровня. С одной стороны, это плохо, но с другой — нам придётся воспитывать свою молодёжь», — рассказал наставник.

Однако существует и противоположная точка зрения. Так, бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в возможности справедливого распределения средств между клубами.

«На мой взгляд, это утопия. Как можно всё взять и поделить? Какие-то клубы финансируют компании, какие-то — частные лица. Почему тот же Сергей Галицкий должен с кем-то делить то, что он отдаёт в «Краснодар»? Если говорить о госкорпорациях, то да, возможно, такой фонд и имеет право на существование, и то в случае единоразовой помощи, а не полноценного спонсорства. Тот, кто не может найти деньги, не должен существовать», — заявил Червиченко.

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