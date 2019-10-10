Путин поддержал идею создания фонда финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания фонда для финансовой поддержки футбольных клубов.

«Хорошая идея с фондом. Это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд и оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. Я думаю, что такой «колхоз» был бы справедливее, чем то, что мы видим сегодня: соревнования кошельков происходит», — заявил Путин.

Предложение о создании фонда озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Совета при президенте по спорту.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки футбольных клубов.