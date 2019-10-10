РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки футбольных клубов

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит возможность создания фонда поддержки клубов.

Об этом заявил глава РФС Александр Дюков в ответ на предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, озвученного на заседании Совета при президенте по спорту.

«Потребуется достаточно серьёзная работа по выделению средств, но мы этот вопрос уже взяли в проработку и в ближайшее время доложим по этому. Очень важно, чтобы этот подход был эффективен с точки зрения использования средств», — пояснил Дюков.

Ранее сообщалось, что РФС и Минспорт подписали четырёхстороннее соглашение с Нижегородской областью.