РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки футбольных клубов

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Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит возможность создания фонда поддержки клубов.
РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки футбольных клубов
  • РИА Новости

Об этом заявил глава РФС Александр Дюков в ответ на предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, озвученного на заседании Совета при президенте по спорту.

«Потребуется достаточно серьёзная работа по выделению средств, но мы этот вопрос уже взяли в проработку и в ближайшее время доложим по этому. Очень важно, чтобы этот подход был эффективен с точки зрения использования средств», — пояснил Дюков.

Ранее сообщалось, что РФС и Минспорт подписали четырёхстороннее соглашение с Нижегородской областью.

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